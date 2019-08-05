2020大選升溫，民進黨主席卓榮泰持續對高雄市長韓國瑜開炮。對此，前國民黨立委孫大千直言，除了「只剩下一張嘴」，民進黨還能夠拿出什麼樣的政績啊？他諷刺表示，一個「政績零分，私菸萬條」的執政黨，真的就別出來丟臉了吧！

孫大千在臉書指出，民進黨除了「只剩下一張嘴」，還能夠拿出什麼樣的政績？他指出，身為執政黨，不要覺得每天只要出來罵一罵韓國瑜，就可以交差了事。他提及，民進黨不要「九二共識」，到底要什麼？欺騙台灣人民，「兩岸關係維持現狀」，結果搞到邦交國大幅流失，國際社會寸步難行，兩岸關係更是劍拔弩張。「這樣的金光黨，還有什麼資格來嘲笑韓國瑜呢？」

孫大千提及，韓國瑜禮貌性的拜訪港澳中聯辦，民進黨過去這麼多政治人物，直接進入中國大陸和相關官員會談，怎麼都不出來說句話？民進黨要不要老實交代一下，過去有沒有私下偷偷摸摸和中國大陸來訪的官員學者會面呢？韓推銷台灣的農漁產品進入中國大陸，就是十惡不赦，民進黨政府協助農漁民外銷產品進入中國大陸，就是了不起的政績。這樣的雙重標準，不會覺得自己很幼稚嗎？

孫大千諷刺表示，一個「政績零分，私菸萬條」的執政黨，真的就別出來丟臉了。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)