葉慶元臉書。（圖片翻拍自葉慶元臉書）

臉書挺郭粉絲團「正義老虎軍團」日前替前鴻海董事長郭台銘連署參選總統，郭台銘返台後親筆寫了回應給他們，老虎軍團稍後也宣布連署暫停，引發外界認為此舉有減緩郭脫黨壓力的聯想。對此，律師葉慶元認為此舉有高度，也期望韓國瑜和郭台銘兩人可攜手為中華民國努力！

郭台銘在國民黨總統初選落敗後動向引人注目，其後援會老虎軍團甚至自發為郭台銘脫黨參選總統募集連署書。郭台銘昨日寫信感謝老虎軍團「諸位的盡心盡力，不離不棄，台銘永遠銘感五內」，而老虎軍團收到訊息後表示，鑒於此次活動已經獲得郭董的回應，連署將暫時告一段落。

對於老虎軍團的停止連署，葉慶元於臉書發文表示，「衷心期待郭董能夠擔任韓國瑜的行政院院長，兩人為中華民國攜手合作！（我天真）」。而底下網友也紛紛表示，「尊重郭台銘董事長的決定，團結是期待的，能攜手同行目標一致，是國民黨整合的首要。我相信郭董一生馬不停蹄東奔西跑，為了自己江山版圖，如果要綁著他只能去17個邦交國其他國家都只能過境？對他在世界各地的投資，會有很大的影響，這是一定是他考慮的重點」、「郭的等級不適合當行政

但選總統也不是唯一的選擇，他自己就有人脈跟資源，並不一定非得跟什麼結合才能幫國家做什麼」。

(中時電子報)