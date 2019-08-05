民進黨陷艱困選區、第5選區要必操勝券，以「5連霸」市議員曾朝榮呼聲最高，但仍須協商，目前人選仍未定。（張妍溱攝）

台中市立委選舉第5選區（北屯區、北區），現任國民黨籍立委沈智慧勤走基層，力爭小巨蛋、興建北屯國民運動中心與捷運綠線從松竹延伸到經埔庫等政見，尋求連任，民進黨曾多人表態參選，以地方實力雄厚，「5連霸」市議員曾朝榮呼聲高，綠營陷艱困選區，為搶1席得必操勝券，選舉佈局仍須整體考量。

北屯區、北區是台中市人口最多的行政區，又是現任市長盧秀燕的大票倉，如何搶攻深藍選區，選戰布局，綠營戰戰兢兢、如履薄冰；原市議員謝明源、前市議員劉國隆欲出戰，甚至外傳江肇國想轉換選區挑戰，但經傳綠營內部希望，由地方實力雄厚的市議員曾朝榮出征，目前人選尚未定。

曾朝榮曾任民進黨台中市黨部主委，長年投入社會公益活動，並關注大坑地區建設、文創帶動產業及觀光發展。服務選民專業熱忱、問政精確到位，長期經營地方服務鄉親，無論是市政建設、長輩權益、教學資源，以具體政績爭取選民支持。

相較綠營人選舉棋不定，藍營早已確定由現任立委沈智慧出線角逐，她表示，「對手誰來選都一樣，勤走基層最重要」，對於這點她很有自信，只要幫助鄉親「過好日子」，一定「全力以赴、努力不懈」，決定參選即是承擔責任的開始。

第5選區藍大於綠，今年補選台中市長盧秀燕缺額，國民黨老將沈智慧拿下4萬9230票，得票率57．78％，擊敗民進黨新秀王義川的3萬2903票，得票率38．62％，2人差距1萬6327票，沈為國民黨搶下第5選區立委席次。2020年總統、立委選舉，藍營「韓流」效應及綠營高喊「改革」、「統獨」，都是影響選戰的觀察重點。

(中時 )