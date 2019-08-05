受香港機場罷工影響，長榮航空宣布，今（5）日桃園-香港BR867及香港-桃園BR868取消，其餘往返桃園-香港航班目前維持正常運作。另香港市區及碼頭預辦登機暫停服務，並請旅客隨時注意長榮航空官網www.evaair.com或APP公佈的航班最新動態。

華航在上午8時前也已取消CI0671及CI0935共計2個航班，而國泰及國泰港龍航空目前被取消往來台灣－香港的國泰及國泰港龍航空航班共31航班。

今天台北飛香港取消班次包含，CX403、KA485、CX467、CX485、CX473、KA483、CX479；台中飛香港KA491；高雄飛香港的KA453、KA433、KA443、KA437、KA455；香港飛台北；KA486、 CX406、CX484、CX472、KA482、CX402、CX478、CX468；香港飛台中的KA490；以及香港飛高雄KA430、KA432、KA422、KA436和KA454。

有關航班動態，可上航空城延誤及取消專頁了解航班的服務安排。

(中時電子報)