新竹有外遇的王姓男子，在小三阮女租屋處讓其口交，王妻事後發現與王男爭吵，被痛打一頓提告，刑法通姦罪的構成要件是性器官結合，但新竹地檢署仍依通姦罪將2人起訴。

去年5月王男在小三阮女租屋處，由阮女口交，王妻事後得知王男外遇，雙方發生口角，王男徒手毆妻頭部和頸部，去年9月再因外遇之事爭吵，王男揮拳致妻子身體多處成傷，王妻憤而提告。

檢方指出，刑法239條通姦罪及相姦罪構成要件，客觀上原本並不限於男女間性器接合，如配偶以外之人口含配偶性器，或他人以性器供配偶吸吮，不僅不容於夫妻情感與法律規範，也違反夫妻間忠誠義務、婚姻、家庭制度及社會生活秩序。

同時，當今社會就傳統對個人性別傾向差異的漠視及不當區隔、限制，已日趨正視及尊重，已不光是以生理器官來區別男女性別關係，而足以侵害此立法目的的態樣所在多有。

檢方以高雄高分院的判例見解認為，配偶以外者藉口交、肛交等，以男女性器接合以外方式的性行為，客觀上如果堪認已侵害夫妻雙方互負忠誠義務，而致生妨害婚姻、家庭制度及社會生活秩序者，就應認為合於通姦及相姦罪構成要件。因此依通姦罪嫌起訴2人，並另依傷害罪嫌起訴王男。

(中時 )