北檢今早提訊吳宗憲(黃衣者)。(陳志賢攝)

檢調偵辦國安私菸案，繼上周約談國安局、華航、關務署人員共118人次後，初步對案情做好「打底」工作，為查明在押少校吳宗憲團購名單上的8組「代號」買主，今早2度提訊吳宗憲，據了解，辦案人員要查明這8組買主訂菸目的，是自用、代購、餽贈？或有無轉售牟利不法情事。

北檢昨晚召開專案會議，專案小組基於檢察總長江惠民下令「辦案無上限」，預計本周將向上追查國安高層涉案部分，約談名單可能包括總統府侍衛少將主任林國欽、陳逸夫、少將副侍衛長柳惠千，前中將侍衛長張捷，內衛組上校熊揚國等人。

據了解，吳宗憲供稱，6月20日華航行政聯繫窗口「主動」聯絡他，並寄送免稅菸等商品目錄及訂購清單，他循例將目錄及訂購單，分送各單位下單團購。辦案人員上周已在國安局政風處安排下，訊問80名「自清」人士。

據了解，這80人大多證稱，他們是經由侍衛室得知團購事宜，也曾向吳詢問數量，但吳轉達「訂購無上限」，有抽菸的人就「呷好倒相報」，四處通知並訂購，訂菸除了自用，其他是幫親友代購，或餽贈給友人，沒有想要轉售大撈一筆。

不少人還說，主要是因近年政府加徵菸稅及健康捐，導致菸價變貴，才加入團購下單訂菸，後來知道事態嚴重，相當後悔。

另外，專案小組為進一步追查「第2層」買家身分，「以錢追人」發函吳宗憲刷卡的玉山銀行等十多家銀行，調閱訂購人的轉匯金流，清查有無幕後藏鏡人請託訂菸，預計今提訊吳宗憲也將訊問金流疑點。

(中時 )