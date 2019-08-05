立委趙正宇勤跑基層，深耕多年，2020能否再度以無黨籍身分連任，也是觀察重點。（賴佑維翻攝）

桃園市第六選舉區是2名現任立委之爭，選舉史上難得一見。六選區現任立委趙正宇以無黨身分在2016年選戰，擊敗挑戰3連霸的孫大千。當年陳學聖則是在第三選區獲勝，2020為了藍營大局決定轉戰六選區，2人都有有不能輸的壓力。

趙正宇出身八德眷村，曾任4屆議員，桃園市首屆議員選舉中，以12478票、得票率14.61％奪下八德區最高票當選。2016年轉戰立委選舉，獲得76278票，以768票之差險勝孫大千。趙正宇連任後，除了原本深耕的八德，中壢華勛地區、大溪、復興幾個區域同樣不遺餘力，在講求人情味的這些地方，可說是相當「接地氣」。

陳學聖則是三選區現任立委，因禮讓市議員魯明哲，從三選區轉戰六選區，陳學聖雖然在六選區較為陌生，不過他參選2018年市長選舉中全市跑透透，在中壢華勛、八德、大溪、復興，也占有一定支持度。此外陳學聖與高雄市長韓國瑜原本就是好朋友，如今「韓流」席捲全台，韓國瑜旋風肯定能為陳學聖帶來不少支持度，另外自從陳宣布參選六選區後，也勤跑基層，藍營基本盤是否歸隊？也是選戰重點。

地方人士認為，最值得一看的，依舊2名現任立委之爭，為台灣選舉史上罕見，有人直指陳學聖離開三選區不合理，不過也有選民認為，陳學聖顧全大局，為了讓藍營在桃園全壘打，選擇到艱困區作戰，相當有義氣。不過趙正宇有地方經營優勢，誰能突破重圍？值得觀察。

(中時 )