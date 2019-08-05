高雄一名李姓男大生，邀請心儀的同校女同學小惠(化名)擔任他的英語家教，因不知如何向對方表白，便花了3600元上網購買俗稱「自白劑」的不明藥物，然後放入奶昔中讓小惠喝下，造成小惠走路不穩、頭暈、恍惚、記憶缺損等症狀。李男挨告後，二審被法官依傷害罪判處4個月徒刑，並賠償20萬元。

儘管李男下藥當日求愛不成，卻對小惠的身心造成莫大傷害。隔天父母送醫治療驗尿，驗出有Benzodiazepine（BENZOD，苯二氮平類）陽性反應，小惠知道自己被下藥後，身心受創、心生畏懼，連原本要攻讀教師檢定考試的計畫也無法繼續下去，整整一年不敢出門，嚴重影響社交、學習與生活，因而提告求償30萬元。李男一審被法官依傷害罪，判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，但檢方認為量刑過輕提上訴。

二審法官認為，李男確實對小惠的身心造成傷害，但犯後態度及素行尚可，最後裁定維持一審四月徒刑判決。至於賠償方面，民事庭法官衡量李男經濟能力，改判應賠償小惠20萬元。

根據法務部網站公布的資料顯示，李男購買的「自白劑」成分包含苯二氮平，這類藥物安眠鎮靜作用，服用後會出現嗜睡、噁心、嘔吐與記憶障礙等症狀，常被有心人士拿來當作犯罪工具。

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(中時電子報)