高雄一名事業有成的熟女，控訴前男友謊稱是高雄醫學大實習醫生，還辱罵她「常帶男人回去睡覺」等語，以名譽受損等理由求償50萬元。但男子喊冤，反控熟女拜狐仙「天天要」，性需索無度。橋頭地方法院審理認為，相關用語是男女分手後的言語齟齬，尚未達侵權行為，判熟女敗訴，可上訴。

自認事業有成的熟女小玉（化名）指出，2017年12月間網路認識阿欽（化名）及另位台北榮總醫師，阿欽謊稱是高雄醫學大學外科系七年級生，在當實習醫生。據自由時報報導，隔年1月小玉拜會泰國國師，指阿欽是真命天子，所以她放棄北榮醫師，選擇與阿欽交往。

豈料之後才發現阿欽有前科還劈腿，地址是假的並被高醫大退學，她提分手卻遭辱罵「妳常帶一堆男人回去睡覺」、「妳髒不髒啊」等語，她不堪受辱提告。

阿欽則稱小玉性需求旺盛，交往期間要求他每天都必須到她家報到；還說小玉供奉泰國狐仙、邪神，騙信徒高價購買結緣品，又以網路交友方式，騙人發洩性慾，進而要求高單價供養食宿。

法官審閱Line對話紀錄，認為兩人交往期間言詞濃情密意，分手後則是用語犀利，難以認定構成侵權行為，判小玉敗訴，可上訴。

(中時電子報)