呂文婉透露因為簽「共同監護」吃盡苦頭。(圖／翻攝自youtube)

資深名嘴呂文婉離婚9年，獨自扶養女兒長大，近日她在節目上透露，當初離婚簽下「共同監護」，沒想到卻是一連串的麻煩，讓她很崩潰相當後悔。

呂文婉日前上《新聞挖挖哇》透露，某次想帶女兒出國，但因為她護照到期，所以請旅行社代辦，沒想到對方說也需要前夫同意，讓她氣得飆罵旅行社人員，還好最後僅一方同意即可，但過了一關還有下一關，她要幫女兒遷戶籍，也要取得前夫同意，讓她當場又抓狂。

呂文婉承認當下她無法壓抑情緒，氣得跳腳說「我躲他都來不及，還要告訴他搬到哪裡去」，然後現場的人就看她一個人耍猴戲，「我好氣好氣，心想我這個笨蛋，為什麼要共同監護」，所幸最後戶政事務所人員跟她說會幫她處裡，才讓她鬆口氣。

此外，呂文婉也自責剛離婚時，常在女兒面前數落前夫，有時壓力大就把氣出在她身上，抱怨亂罵「我還不夠苦嗎？我嫁給那個男人這麼爛，妳還不會幫我分擔」，雖然女兒都沒頂嘴，但一直在隱忍，直到小六時說出她受夠了，呂文婉才驚覺不能再犯，也更能敞開心胸跟女兒談事情。

因為和女兒變得像朋友，她也曾問女兒會不會怪媽媽離婚？沒想到女兒僅跟她說一件事情「媽媽妳是對的」，並支持她的決定，讓呂文婉想起還是忍不住哽咽，眼眶泛紅表示很慶幸。

(中時電子報)