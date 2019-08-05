國民黨總統參選人韓國瑜請來台視正妹主播何庭歡擔任選舉辦公室發言人，搶攻年輕族群選票。神力女超人許淑華則擔任競總副執行長，坐鎮北部競選辦公室。許淑華稍早在FB秀出和何庭歡的合照，並說「歡迎美女主播加入韓市長的團隊，請大家多多支持喔~」網友也留言說「夢幻組合」。

韓國瑜全國競選總部將設在高雄，由前國民黨立委林國正擔任執行長，前國民黨立委孫大千、國民黨立委許淑華則擔任副執行長，坐鎮北部競選辦公室，地點就設在國民黨中央黨部11樓。台視正妹主播何庭歡接任國民黨總統參選人韓國瑜的總部發言人。30歲的她，曾擔任中國廣播公司財經記者、台視新聞兼任主播、記者，也跑過新北市、行政院及國民黨等。

許淑華稍早在FB秀出和何庭歡的合照，並說「歡迎美女主播加入韓市長的團隊，請大家多多支持喔~」網友也留言說「夢幻組合」。

網友看到兩大美女合照留言說「夢幻組合」、「美女组合」、「希望平衡一下，能推個大帥哥，瑋瀚哥已經撐很久拉」、「委員！妳多個妺妹了，也拉韓冰一起照個三姊妹像吧」、「委員早上好，能再加上韓冰就更完美了」、「都是美人胚 太美了 好像還差去年的幾位年輕又美麗的小編」。

神力女超人許淑華同框何庭歡 網讚夢幻組合（中天新聞）

(中時電子報)