根據《NBA ACE》報導，目前的NBA是小球當道的年代，小前鋒的重要性也比以往多出許多，因此《NBA ACE》舉列出當今全聯盟前15為最佳小前鋒，轉戰至快艇的里歐納德超越湖人詹姆斯，成為聯盟第一人。

里歐納德去年在這個榜單排名第3，但在上賽季用實力證明自己，他不但率領暴龍奪得隊史第一座總冠軍，而且還摘下了總決賽MVP，他的強勢表現，第一人當之無愧。

去年在這個榜單高居第一的詹姆斯，上賽季雖然受了傷，但他的身體素質依舊很變態，而且他的投籃命中率還在提升，只要能有效控制上場時間，詹姆斯仍是非常恐怖的小前鋒。

去年排名第2的杜蘭特，他的得分能力無與倫比，尤其是他的單打動作更是球隊進攻時的首選，加上他保護籃板以及封阻的觀念都是聯盟首屈一指。

排名第4-15的好手分別是保羅喬治、吉米巴特勒、米德頓、賈林納利、托必亞斯哈里斯、東契奇、塔圖、烏布雷、英格利斯、英格拉姆、巴恩斯以及維金斯。

(中時電子報)