香港民間今起發動三罷（罷工、罷市、罷課）運動，衝擊香港交通和社會運作，影響重大。

據香港明報報導，香港特首林鄭月娥、政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波將於今早（5日）10時在行政長官辦公室地下大堂，對媒體說明。

(旺報 )