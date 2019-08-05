香港三罷運動衝擊大 林鄭月娥10點開記者會 09:392019/08/05 旺報 吳佳晉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港特區行政長官林鄭月娥。（中新社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港民間今起發動三罷（罷工、罷市、罷課）運動，衝擊香港交通和社會運作，影響重大。 據香港明報報導，香港特首林鄭月娥、政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波將於今早（5日）10時在行政長官辦公室地下大堂，對媒體說明。 香港大罷工！5航空3千員工請假 影響逾170航班 (旺報 ) #香港 #林鄭月娥 #三霸 #運動 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣應提出建設性對港政策 04:102019/08/01 論壇廣場 反送中陸罕見高層級發聲 楊潔篪批美顛倒黑白煽風點火 23:442019/08/01 兩岸 楊潔篪：中國香港事務不容任何外來干涉 09:222019/08/02 兩岸 港警會主席：目前只用最低武力應對 09:572019/08/02 兩岸 長春運動中心年底完工 盧秀燕加碼綠川水環境改善 17:232019/08/02 生活 蔡總統：歡迎認同台灣的香港人來台 21:362019/08/02 政治 自家事！稱香港示威「騷亂」川普：陸自己會解決 12:572019/08/03 國際 視代交替 一窺香港面貌 04:102019/08/04 藝文副刊 香港科大校長史維現身學生集會拒遊行 15:452019/08/04 兩岸 大陸央視譴責香港示威者《新聞聯播》罕見六連發！ 22:482019/08/04 兩岸 兩岸熱門新聞 香港三罷運動衝擊大 林鄭月娥10點開記者會 - 兩岸 - 旺報 香港大罷工 港鐵多條路線受阻 - 兩岸 龍騰版高一歷史 認定台灣主權未定 - 焦點新聞 - 旺報 兩場示威遊行 警再祭催淚彈清場！不滿港府 全港今發動大罷工 - 兩岸要聞 - 中國時報 一個蔣渭水 歷史課本各自表述 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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