竹南鎮民族街一棟民宅5日上午發生火警，消防人員以砂輪鋸開鐵捲門進入搶救。〔謝明俊翻攝〕

竹南鎮民族街一棟民宅5日上午發生火警，消防人員從消防車架梯從2樓佈線搶救。〔謝明俊翻攝〕

竹南鎮民族街一棟民宅5日上午發生火警，消防人員初判起火點在1樓樓梯間。〔謝明俊翻攝〕

苗栗縣竹南鎮一棟三層樓透天厝，５日上午８時突然發生火警，苗縣消防局２大隊出動多部消防車輛馳往搶救，火勢延燒１０分鐘後撲滅，消防人員從火場３樓頂救出受困的屋主弟媳一人，並無大礙，消防鑑識人初步勘驗，發現起火點係在１樓樓梯間，正深入鑑驗起火原因。

起火現場是１棟三層樓透天厝，一樓是甜品店，２樓及３樓都是住家，５日上午８時左右，苗縣消防局勤務中心接獲民眾報案指稱現場冒出濃煙，消防局２大隊立即率領竹南、造橋、頭份等分隊消防救災車輛馳往現場搶救。

消防人員到場發現一樓甜品店還未開門，於是利用砂輪機切開鐵捲門，由１樓布署水線灌救，另外再由２樓利用消防車架梯布線搶救，消防人員在３樓頂發現屋主賴姓弟媳受困，立即引導從隔鄰下樓脫困，經初步檢視並無大礙。

消防人員經１０分鐘搶救後撲滅火勢，初步勘查發現起火點是在１樓樓梯間，燒毀置物架等器具，未造成人馬傷亡，正深入鑑驗起火原因中。

(中時 )