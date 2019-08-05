胡幼偉臉書。（圖片翻拍自胡幼偉臉書）

高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020，首要之務便是整合。然而當韓國瑜與國民黨中央試圖聯繫鴻海創辦人郭台銘，郭至今仍「已讀不回」；但卻傳出「郭王會」密談2小時，接著傍晚再傳「郭柯會」已進行，郭甚至表示將以無黨籍身分參選總統。對此，文化大學教授胡幼偉向郭台銘和前立法院長王金平喊話，要他們不要怨老韓，要怨就去怨孔子！誰叫自漢朝獨尊儒家以來，孔子這一套「必也正名乎」的政治思想，已經成為華人看待政治人物的基本價值信念！

胡幼偉在臉書發文表示，在政治學中，有一個概念叫做「正當性」（legitimacy)。權力的取得，必須要有正當性，權力的運作，才能順暢持久。在儒家思想中，這叫做「必也正名乎！」孔子曾對弟子子路說：名不正，則言不順；言不順，則事不成！

胡幼偉意有所指指出，他不知道，郭王在單獨密談的兩小時中，是否有觸及這個「正當性」或「必也正名乎」的問題？可惜他不在旁邊，不然，他倒是很想問問二公，你們若出來參選總統，跟自己的黨對抗，「正當性」何在？能夠選得「名正言順」嗎？

胡幼偉詢問，郭王為什麼想自行參選到底？是不是因為：1. 初選制度不公，故意陷害二位？是嗎？王喬公，你是不是說過多次，黨初選制度怎麼決定，你都尊重黨的決定？郭董，整個初選方式如何決定的幾次會議，你或你的代表是不是都有出席，簽字同意呢？

2. 韓國瑜不夠資格讓國民黨重返執政、撥亂反正？但民調結果顯示，多數民眾認為，老韓是他們認為最理想的人選，你們不承認這個民意，要與多數民意為敵嗎？

3. 韓國瑜選不贏？那請提供你們出來選能穩贏的科學證據！到目前為止，已有將近50份的科學民調結果顯示，韓國瑜比你們更可能勝選！

4. 參選總統，是公民的權利。這話還比較能聽；問題是：你們當初都在自由意志下，主動報名參加了黨內初選。表示你認同國民黨，如果你們因為判斷自己無法贏或最終沒有贏得初選，而在初選過程中，黨也沒有迫害你們，只因為初選沒贏，就要跟黨為敵，那麼，脫黨參選，就沒有正當性。

5. 老韓若當選總統，不會給你們為國為民服務的機會，所以，為了國家和人民福祉，你們必須自行參選？是這樣嗎？我怎麼聽到的都是，大街小巷的人都在說：哎呀！只要郭台銘和王金平願意真心支持韓國瑜，將來至少也是副總統或哪一院的院長啦！你們決定自行參選前，要不要抽空出門微服私訪一下，看看大家是不是都這麼說的？

6. 媒體不公正？你們說中天特別偏愛老韓，所以現在才有這麼多人支持老韓，這都是中天搞出來的！請問，中天是哈利波特嗎？中天有魔法讓大家都去看他們台而不看其他台嗎？中天造神老韓，所以老韓才能贏得初選？如果你們真相信是這樣，那你們還商量自行參選幹嘛？有中天在，老韓也一直在那兒，你們不是應該摸摸鼻子認了，回家休息算了？還有什麼好選的呢？你們還是要商量怎麼出來選，可見你們自認，只要怎麼弄，就可以贏是吧？那怎麼現在又不怕中天了呢？可見，連你們自己都承認，媒體是不是特別支持老韓，根本就無關緊要嘛！不是嗎？那你們到底覺得中天是哈利波特，還是不是哈利波特嘛？不然，一天到晚講中天幹嘛呢？

6. 總結：郭王啊郭王！你們知道，現在社會上多數人是怎麼看待你們二人嗎？要怪、要怨，你們不要怪國民黨，不要怪老韓，更不要怪中天；要怪、要怨，你們就去怪去怨，誰叫自漢朝獨尊儒家以來，孔子這一套「必也正名乎」的政治思想，已經成為華人看待政治人物的基本價值信念！

你們自己參加過國民黨的初選，又拒絕接受初選結果，若還要自行參選與黨為敵，那就是在逼大家要去反對孔子的「正名」思想與價值觀。那你們覺得，大家會選孔子，還是會選擇你們呢？所以，你們難道看不出來，這一局，你們真正的對手，既不是老韓，也不是蔡阿姨，而是孔子啊！孔子，認得嗎？讀中學時有學過吧？

(中時電子報)