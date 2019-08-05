美國俄亥俄州當地時間4日凌晨1時過後位在岱頓鎮（Dayton）鬧區的一間酒吧突然發生槍響，造成槍手在內10人喪命、27人受傷，當地警方公布槍手身分，是一名24歲白人男性，警方表示尚在調查嫌犯犯案動機，僅知道案發當時他攜帶強大火力，另外槍手的親妹妹也不幸喪命。

美國俄亥俄州岱頓鎮一間酒吧發生槍擊，導致包括槍手在內10人喪命、27人受傷，當地警方釋出槍擊發生時的監視器畫面及槍手身分，是一名住在距離案發現場20分鐘車程社區的24歲白人男性貝茲。

綜合路透社、岱頓當地電台WHIO、俄亥俄州當地電視台WLWT報導，岱頓鎮酒吧槍擊案兇手是一名24歲白人男性貝茲（Connor Betts），他住在距離岱頓約20分鐘車程的近郊貝布魯克（Bellbrook）。

岱頓警察署釋出的酒吧槍擊案兇手。（圖／美聯社、岱頓警察署）

岱頓警察署長畢耶爾（Richard Biehl）表示，槍手在酒吧外開火後30秒，就被正巧在附近巡邏的員警擊斃。不過這起槍擊案仍造成9名無辜民眾罹難、27人受傷，死者年紀分布在22歲至57歲之間，包含4名女性、5名男性，當中有6人為非裔美國人，另外值得注意的是，年紀最小的罹難者為槍手的親妹妹、22歲的梅根．貝茲（Megan Betts）。

畢耶爾表示，貝茲當晚稍早與妹妹及妹妹友人一同開車前往酒吧，三人隨後分開，貝茲之後帶著武器到酒吧開火，梅根遭擊斃，她的友人也受傷，不過傷勢不重。

警方指出，貝茲當晚攜帶強大火力，包括一支可容納百發子彈擴充鼓彈的突擊式步槍，他頭戴耳罩，車上還有一把獵槍。

警方表示整起案件還在調查初始階段，還無法確認槍手犯案動機，不過根據地方媒體報導，貝茲高中時期就曾計畫過進行校園槍擊。

WHIO引述貝茲就讀貝布魯克高中（Bellbrook High School）時的同校女同學指出，他在就學期間曾經計畫開槍掃射學校，該名女子說，貝茲那時列了一個名單，她並不清楚名單上有誰，當她聽到酒吧槍擊事件時，第一個想到的就是貝茲，不過她也說貝茲高中時期就被霸凌，名單事件過後貝茲接受了輔導，後續表現就相當正常。針對貝茲曾計畫掃射學校，時任貝布魯克高中校長的貝克（Chris Baker）證實確實有這麼一回事，他提到貝茲在學校廁所的牆壁上列了名單，之後學校被迫關閉1年，貝茲也被停學。

(中時電子報)