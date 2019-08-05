修訂逃犯條例爭議引起連串示威及不合作運動，示威者由最初的一區遊行演變成多區「游擊戰」，民間發起今日（5日）全港三罷（罷工、罷課、罷市）及七區集會，並聲稱圍堵巴士車廠。

午夜開始，大批示威者已在美孚、黃大仙等多區架設路障，阻礙交通。早上多條巴士線需要改道或暫停，示威者在多條港鐵綫發起不合作運動，列車服務受阻。防暴警持盾入元朗站，港鐵指屯門站有衝突呼籲乘客勿前往。

約早上8時，東鐵大圍站有人發起不合作運動，多道閘門被人擋住，令開往紅磡的服務受阻，有在場人士聲稱遭人襲擊，而襲擊者離開，受襲者不滿，站在車門前不讓閘門關閉。另外，亦有人在場手持大聲公，呼籲乘客參與罷工，及向在場人士解釋罷工原因。示威者與乘客發生爭執，有中年男子動手襲擊在場示威者。

港鐵宣佈西鐵綫、荃灣綫、東鐵綫、港島綫及東涌綫，均有多宗乘客按動緊急制，阻礙車門等情況，列車服務受阻，請乘客留意及為行程預留充裕時間，及早計劃行程。

早上9時，港鐵更新機場快綫全綫暫停服務，市區預辦登機手續暫停。

(中時 )