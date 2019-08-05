勞動部勞動力發展署桃竹苗分署產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫推出包括「地方小吃料理訓練班第1期」等5個班，近日陸續有上百位學員順利結業。（陳育賢攝）

產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫推出包括「異國複合式料理訓練班第1期」，共計有上百位學員順利結業。（陳育賢攝）

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助主辦，包括新竹市總工會、新竹市勞動力援助人員等職業工會訓練的「個人居家清潔用品實務班第1期」等4個職業訓練班近日陸續結業，共計有上百位勞工學員完成訓練取得結訓證明，學員們都收獲滿滿。

新竹市總工會指出，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫，自今年春季以來接續推出包括由新竹市勞動力援助人員職業工會訓練的「護膚美妝調理品製作班第1期」、新竹市生命禮儀服務職業工會訓練的「禮儀會場花藝佈置班第1期」，以及新竹市總工會承辦訓練的「異國複合式料理訓練班第1期」、「地方小吃料理訓練班第1期」與「個人居家清潔用品實務班第1期」，近日都已完成課程、學員順利結業。

總工會理事長莊鑑川表示，所有從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

他指出，新竹市總工會於2016年10月31日通過TTQS銅牌評核，該會所辦理的核心訓練包括有「勞動法」的勞動法規類、勞資調解類；「觀光休閒產業」的領隊、導遊、導覽、行程規畫；「專業技能」的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐。

另還有「專案訓練」的自辦訓練、委辦訓練，課程項目也可依相關單位需求辦理。此外，總工會轄下各職業工會，也都有來自各職場優秀訓練講師可訓練勞工朋友重回職場，諸如此次的勞動力援助人員職業工會與生命禮儀服務職業工會，即訓練了數10位勞工朋友表現出色的職場新夥伴，勞工朋友可多利用工會不定期推出的各類職訓課程。

(中時 )