￼香港瑪麗醫院醫生發起「罷工不罷醫」行動，聲援各界三罷及日前在上環衝突中被捕的護士。行動者派發傳單，口罩和黑絲帶，希望能以自己能力範圍內為運動出一份力。

￼據香港01報導，瑪麗醫院一批醫生今日（5日）響應各界大罷工，早上6時舉行「罷工不罷醫」行動，派發傳單，口罩和黑絲帶。

參與這次行動的醫護人員均表示支持「三罷」，並聲援在728上環衝突中負責人道救援而被暴動罪起訴的註冊護士陳永琪，希望能夠團結醫生護士病人，凝聚共識，一同為社會不公發聲。

受訪的參與者陳醫生表示，她與其他醫護人員都希望行動能夠團結港人，堅持5大訴求，聲援陳永琪護士。「世界各地任何地方都不會起訴一個作人道援助的醫護人員，更何況是以暴動罪起訴，簡直荒謬。」她呼籲政府不要龜縮，不要製造警民衝突。

期間有身穿白袍的醫生到場支持行動，也有白衣中年女士不滿醫生戴口罩，更指責記者煽動他人，一番凶惡怒罵後離開。保安人員也多次表示醫院範圍內不能擺放連儂牆，行動者也配合遵守。

(中時 )