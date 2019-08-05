華信航空今天上午表示，因受香港機場流量管制影響，華信航空今（5）日台中岀發航班異動如下：

取消台中-香港航班：

AE1817／1818、1841／1842、1831／1832

華信航空提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華信網站航班異動資訊，查詢最新、即時資訊。

(旺報 )

#華信 #香港 #航班 #航空 #華信航空