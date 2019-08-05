香港罷工 華信取消台中香港來回6航班 11:102019/08/05 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華信航空今天上午表示，因受香港機場流量管制影響，華信航空今（5）日台中岀發航班異動如下： 取消台中-香港航班： AE1817／1818、1841／1842、1831／1832 華信航空提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華信網站航班異動資訊，查詢最新、即時資訊。 (旺報 ) #華信 #香港 #航班 #航空 #華信航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣應提出建設性對港政策 04:102019/08/01 論壇廣場 台北台東 華信增班出遊不愁 04:102019/08/02 財經焦點 華信台北-台東午班機8／1首航 送「五安券」5折優惠 08:302019/08/02 財經 港警會主席：目前只用最低武力應對 09:572019/08/02 兩岸 遠航父親節送大禮 2人成行來回只要3500元！ 17:002019/08/02 財經 蔡總統：歡迎認同台灣的香港人來台 21:362019/08/02 政治 香港科大校長史維現身學生集會拒遊行 15:452019/08/04 兩岸 香港大罷工！5航空3千員工請假 影響逾170航班 07:332019/08/05 政治 香港大罷工 港鐵多條路線受阻 09:512019/08/05 兩岸 全港今大罷工！各航空公司陸續公告取消航班 10:352019/08/05 生活 生活熱門新聞 驚謝龍介是陸戰隊 韓國瑜吐槽一句 - 生活 利奇馬不排除直撲台灣 週四、五威脅最大 - 生活 利奇馬將升格中颱 周三開始影響台灣 - 生活 美研究：這種飲食法 降21％大腸癌風險 - 生活 第9號颱風「利奇馬」生成 周四影響最劇 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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