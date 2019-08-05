從去年掀起「韓流」旋風的高雄市長韓國瑜，上任後一舉一動都受到高度關注，因而面對許多抹黑和攻擊。對此，自由作家洛杉基認為提及2008年，前總統陳水扁為了阻擋馬無所不用積極，他直言，只要洞徹民進黨的選舉招數，根本了無新意。

洛杉基在臉書指出，他近日逐一檢視從2008年開始寫的數千篇文章與新聞評論時，不禁發現，有個不變的歷史法則存在，「當綠色執政黨衰敗時，為了阻擋藍色反對黨取而代之，那簡直是無所不用其極」。

他提及，2008年當陳水扁貪腐案曝光，馬英九民調如日中天之時，阿扁為了阻擋馬英九，無所不用積極，也是動用所有綠營官員及媒體名嘴， 瞄準馬英九的家人，鋪天蓋地抹黑抹紅抹黃。

10年後，洛杉基說蔡英文為了挽救低落民調，動用所有行政力量、所有的行政官員，全力打擊國民黨的候選人韓國瑜，故技重施。

他諷刺表示，只要洞徹民進黨的選舉招數，根本了無新意，就是打出反中、台獨、抹黑抹紅對手，來鞏固基本盤，最終功虧一簣，兵敗如山倒。

(中時電子報)