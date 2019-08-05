反送中風波持續至今2個月，香港政府沒有回應市民提出的5大訴求，今天網友發起不合作運動，提議於全港道路迴旋處進行「駕駛練習」。今(5)日早上8點多，大圍及大埔迴旋處有網友開著車在迴旋處兜圈子，阻止其他車輛進出迴旋處，上班尖峰時刻道路交通為之打結。

￼據香港01報導，今早，大圍站對面的大圍車公廟路迴旋處有人發起不合作運動，於迴旋處內兜圈子，現場各路口有大量車等候進出迴旋處。現場交通擁塞，有巴士乘客下車，步行離開，選擇其他交通工具。

香港運輸署宣布，因車多關係，美田路迴旋處近大圍站的交通繁忙。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

另外，大埔迴旋處今早也有私家車在外圈兜圈，阻止車輛駛出或進入迴旋處。其後有警方到場，將在迴旋處兜圈的車輛截停，並要求車主協調調查。元朗公路的博愛迴旋處也受不合作運動影響，當地交通塞爆，巴士乘客需下車步行。

(中時 )