香港市民今天（5日）舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會。大批示威者早上7點左右在各個港鐵站開始不合作運動，期間不時有乘客大聲指罵示威者，雙方發生口角甚至肢體衝突。

據香港01報導，自由黨黨魁鍾國斌認為示威者不應影響其他想上班的市民，又質疑發起三罷對政府影響有限，他希望特首林鄭月娥今日現身可以說些緩和溝通的信息，否則香港永無寧日。

鍾國斌早上出席港台節目《千禧年代》時提到，為因應今天的交通情況，他還特地提早出門。他表示尊重每個人罷工決定，但強調不應影響其他想上班的市民，「有的人要溫飽、要養家」，呼籲僱主體諒今日未能如常上班的員工，相信當中有很多人想上班但被阻礙。

鍾國斌質疑，示威者因罷工及不合作運動造成與上班人士互罵，對訴求能有什麼效果， 認為罷工一般是源於員工和公司間問題，但市民發起三罷對政府影響有限，「政府照樣可以不理你。」

對於特首林鄭月娥政府連月來對示威活動的處理手法，鍾國斌認為政府嚴格而言有回應示威者訴求，但回應是否令人滿意是另一回事。節目期間，行政長官辦公室公布林鄭月娥將於今天上午10點與政務司司長張建宗和財政司司長陳茂波會見傳媒；鍾希望林鄭月娥可以講些緩和溝通的信息，否則香港永無寧日。

(中時 )