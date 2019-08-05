陸客自由行8月起暫停來台，且可能從9月開始陸客團來台配額減半，到12月選舉旺季，團客全面暫停的可能情況。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，政府的應對方案卻是立刻拿出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，準備撒36億元救觀光，但這完全搞錯了方向。

曾銘宗表示，政府要做的應是提出可行的觀光發展方案，而非放煙火式的因應策略。更何況「國旅補助方案」在執行面上，申請補助手續極為繁複，存有諸多問題，且相關業者並未實際獲益，已引發相關業者反彈抱怨。

台東的觀光業者今天也北上陳情，業者指出，陸客限縮來台旅遊的這幾年，台東縣的觀光業是重災區；就以知本溫泉區為例，從一天二百多部的遊覽車魚貫而至，突然就只剩十幾部；住宿率的猛然下滑程度可想而知。

業者指出，2018年暖冬旅遊補助，明顯是強心針，但是要代墊交通費(最高一千元)加上住房補助一千元，在連續幾年住房率下滑收入銳減、財務捉襟見肘的情況下，少則數十萬多則近三千萬元的資金壓力，讓許多業者們到處調頭寸、疲於奔命；請款的案件量過大，造成撥款速度緩慢，讓大家急得像熱鍋上的螞蟻、度日如年。

(中時 )