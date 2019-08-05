台南市政府為防止登革熱疫情擴大，將東區巴克禮公園封閉2周後，封園期間周遭並沒有新增病例，顯示防治措施已發揮成效，5日上午8點重新開放。登革熱防治中心還指出，此波疫情發源地中西區開山里，如果今天晚上沒有新增病例，6日即可與東區東門、大同等里一併解除社區監測。

防治中心表示，巴克禮公園封園期間，除不斷孳清及化學防治外，重新開園前的最後一次複查，僅查獲1個樹洞陽性點，立即予以移除並填補水草。此外，原本一期園區內樹洞發泡劑也都已經卸除，改以乾燥水草填補；日前停車場查獲孑孓的軟性警示緩衝柱，均已使用膠條封住裂痕或拔除以防止積水。

至於停車場旁前幾日發現的黑色水塔陽性點也已移除，目前乾燥無積水。防治人員還將二期園區內之陽性點的竹筏移除，並將陰井及水溝全面鋪設細紗網。在公園生態復育區樹叢內及鄰近中華東路處執行掃蚊成效評估，仍有白線斑蚊3至5隻，雌雄皆有。

(中時 )