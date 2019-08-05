家住台北市大安區的郭姓男子，與譚姓鄰居起口角，一氣之下咬斷鄰居手指，被依重傷害罪起訴，案經台北地方法院審理後，合議庭認為，郭咬斷人手指，還幫忙找斷指，沒有重傷犯意，變更法條改依傷害罪，判郭有期徒刑2年，緩刑5年。本案可上訴。

2017年6月29日上午11時50分，年逾七旬的郭男，在住處1樓與譚男為大樓管理委員會瑣事發生爭執，情緒激動下，混亂中將譚的右手拉入口中，以牙齒咬住譚的右手無名指，一時用力過猛，將手指咬斷。

北院審理時，郭認罪，譚的斷指雖尋回，但傷勢送請台大醫院鑑定，認為「右手第4指末端缺損，無回復可能」，遺留有截肢處疼痛症狀，且天冷或撞擊時，疼痛會加劇，影響活動能力。

合議庭認為，郭與譚無深仇大怨，只因大樓管委會瑣事爭執，一時用力過猛，將手指咬斷，手指相對其他人體部位較脆弱，若以成年人牙齒用力啃咬，必有咬斷可能，但郭主觀上並沒有咬斷手指的犯意，造成重傷是出乎意料，郭還與在場的人一起找尋斷指，未繼續攻擊，變更起訴的刑法重傷害罪法條，改以傷害罪判刑2年。審酌郭已賠償35萬元和譚和解，沒有無前科，年齡逾70歲，身體欠佳，應無再犯之虞，諭知他緩刑5年。

(中時 )