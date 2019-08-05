越南北部和中部清化省受到颱風「薇帕」（Wipha）環流影響，近日降暴雨，釀成災情，至今至少造成5人死亡和13人失蹤，另造成嚴重經濟損失。

越南中央防災指導委員會表示，截至4日晚間已有5人在水災中喪生，包括清化省（Thanh Hoa）3人、北件省（Bac Kan）與奠邊省（Dien Bien）各有1人死亡；另有13人失蹤，其中包括清化省12人與奠邊省1人。

此外，暴雨引發洪水，造成數百間民宅倒塌或受到不同程度的損失，民眾大量農作物和財產被沖走，損失相當嚴重。

越南各地政府仍在動員大批人力前往災區協助災民，積極搜尋失蹤者。

越南中央防災指導委員會表示，預計北部和中部地區未來幾天將繼續暴雨，要求各地相關部門掌握情形，以利適當採取水災預防措施。

河內市3日至4日也出現大範圍強降雨，導致多條街道嚴重淹水，不少路樹連根拔起倒塌，為交通與民眾生活帶來影響。

(中央社)