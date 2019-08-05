雷射雷達應用

中國大陸已著手打造全球最強大的雷射雷達，以研究高層大氣的物理狀態。

據《南華早報》（South China Morning Post）5日報導，這款雷達的偵測範圍可達1,000公里，為既有雷射的10倍，以研究大氣粒子，未來將形成地球的第一道防線，以防外太空的宇宙射線和太陽風等。這雷射雷達裝設的地點仍是機密，不過預料將可在4年內運作，以降低異常太陽活動的風險。

儘管中國科學院聲稱，這大口徑雷射雷達將實現人類歷史上第一次對高達1,000公里的大氣密度的探測，但身兼英國國立大氣科學中心（National Centre for Atmospheric Science）觀察主任，以及英國皇家氣象學會（The Royal Meteorological Society）會員的豐恩（Geraint Vaughan）說，儘管中科院的宣佈很有趣，但就現有技術而言，1,000公里似乎不太可能。

就目前的狀況而言，大氣雷射的有效範圍約為100公里。海外與大陸其他資深科學家也表達懷疑，不過由於事涉敏感，他們要求匿名。一位北京雷射科學家便指出，要達成相關目標，還有其他方法，像是發射衛星，而在地面打造這麼大，又這麼昂貴的機器，實在沒什麼道理。

不過，還有好幾位研究人員說，這大型雷射雷達專案的確存在，並堅稱1,000公里並沒說錯。這設施將運用幾個大型光學望遠鏡，當雷射射向高海拔微粒時，就能捕捉反射回來的微弱訊號。

(中時電子報)