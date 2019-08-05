香港反送中遊行爆發多起警民衝突，示威者今日將舉行「全港三罷」（罷工、罷課、罷市）行動，現已有香港公務員、金融、教育等24個行業響應罷工，並計畫在香港金鐘等7區進行集會，目前已有5區獲得批准。香港機場也做出流量管制，長榮航空與華信航空分別因此取消部分航班。

長榮航空表示，今（5）日桃園-香港BR867及香港-桃園BR868取消，其餘往返桃園-香港航班目前維持正常運作。香港之市區及碼頭預辦登機暫停服務，長榮航空班機之運行將配合香港機場管理局之安排機動性調整，敬請旅客隨時注意長榮航空官網www.evaair.com或APP之公佈之航班最新動態。

華航也陸續公布航班異動，取消航班包括CI671 高雄-香港-雅加達、CI7863 台南-香港、AE986 香港-高雄、CI935／936 高雄往返香港、CI919／920 台北往返香港，延遲航班則有CI672 雅加達-香港-高雄。

華信航空則表示，今取消台中-香港航班，包括AE1817／1818、1841／1842、1831／1832，提醒近期前往香港的旅客，隨時注意華信網站航班異動資訊，查詢最新、即時資訊。

國泰航空兩天取消31航班，包括今日的台北-香港： CX403, KA485, CX467, CX485, CX473, KA483, CX479；台中-香港： KA491；高雄-香港： KA453, KA433, KA443, KA437, KA455；香港-台北： KA486, CX406, CX484, CX472, KA482, CX402, CX478, CX468；香港-台中：KA490；香港-高雄： KA430, KA432, KA422, KA436, KA454，與明日的台北-香港： CX463, CX465, CX473；香港-台北： CX472。

而首波罷工活動由航空業發起，香港機場管理局今早發出公告，今日受影響航班至少170班，逾3000名員工集體請病假，呼籲旅客確認航班後再出發前往機場。

「反修例」示威不斷 港民發動週一全港「三罷運動」

(中時 )