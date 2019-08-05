陸客團來台傳本月起將限額。大陸華南一家組團社人員表示，原本畫來台旅客若轉往其他旅遊目的地並不困難。他說，首先，取代台灣旅遊是一件「比較容易決策的事」。對大陸人來說，台灣不是非去不可的地方，是「始終都要去的」，只是早去晚去的事，這段時間我可以不去，但以後如果有 會我還是會過去，只是目前去不了，等以後有機會再去，這是大陸人的一種心理。

他表示，如果將旅客從台灣轉移到其他地方，「不是說能取代」，因為台灣有人情味之類的特色，還有各方面不同的東西，但更換目的地是可以的，例如日本和泰國就是，旅客很容易轉向。這二個都是旅遊發展很好的目的地，南韓也可是其中一個選項。

在價格上日本比台灣貴很多，但體驗感比台灣好很多，雖然台灣是一個很好的旅遊目的地，但相對來說在旅遊產品上，日本比台灣好很多，台灣比比日本遜色。泰國也是旅遊體驗感明顯的地方，而且便宜且東西多，對大陸民眾是個很好的選擇，但不像日本精緻和好玩，但泰國有特色也有很多海島，也是很受歡迎旅遊目的地。

(旺報 )