【#LIVE】香港三罷運動！ 特首林鄭月娥召開記者會說明

香港民間今起發動三罷（罷工、罷市、罷課）運動，癱瘓香港交通和社會運作，影響重大。香港特首林鄭月娥、政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波今日10時在行政長官辦公室地下大堂，對媒體說明。

行政長官林鄭月娥今日表示，示威行為超越原有政治訴求，摧毀香港穩定繁榮，押上全港700萬人的穩定生活及未來作賭注，香港經濟民生已出問題，社會不安全不穩定，並非短時間可重新建立。對於有人形容現時是玉石俱焚，她指是將香港推上不歸路。

據《中央社》，林鄭月娥強調少數極端暴力份子的行為已讓政治訴求變質，對政府不滿，不等於可以縱容暴力。她呼籲選擇罷工的市民也應尊重其他人選擇上班的自由，香港政府已啟動跨部門機制因應，警方也會每天召開記者會。

香港反送中示威者4日在中聯辦、銅鑼灣、將軍澳、觀塘與黃大仙等地，且戰且走「快閃」多點闢新戰線；港警疲於奔命又爆無差別打人，反而激發不少市民上街支援示威者。5日上午「三罷」（罷工罷市罷課）啟動，香港機場已取消不少班機，地鐵、公路交通也多處受阻。

久未露面的林鄭月娥上午會同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波召開記者會，她重申逃犯條例已死（The bill is dead.），近日少數極端人士恣意破壞公物，枉顧其他人權利，對意見不同的市民發動攻擊，一小撮極端暴力的民眾甚至製造爆裂物，這些都是嚴重的罪行。有人污損國徽，把升起的國旗丟到海裡，還揚言要搞革命，這些行為都已遠遠超過原來的政治訴求。

林鄭月娥表示，她明白市民對政府是有不滿的，但是不是要押上700多萬人的生活，以及香港的未來作為賭注？現在香港的經濟已經受到衝擊、生活也變得不安全。這些極端作為已將香港推上不歸路，對政府不滿不等於可以縱容暴力，暴力只會讓問題更難解決，讓社會陷入焦慮危險的狀況。

(中時電子報)