據香港東網報導，反送中運動引起今(5)日的全港罷工行動，網上流傳機場管理局要啟動航班重新配置管理系統，有網頁引述航空公司內部通訊消息，今日航班起降數量會大減，或有大量航班要取消。機管局網頁顯示，今日暫有約70班離港航班取消，另有60多班抵港航班取消，但未知取消原因。

機管局凌晨發出重要通知，指由於可能出現一些或會影響香港國際機場運作的情況。機管局呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場，或透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。

至於有消息傳民航處不少航空交通管制員已「預告」今日請假，民航處回應稱，會按既定機制安排人員的工作。

此外，在機場聯外交通部分，清晨5點39分港鐵宣布，收到地勤服務代理商的通知，機場快線香港站及九龍站部分預辦登機服務櫃位無法提供服務。 上午9點02分，香港機場快線全線暫停服務，市區預辦登機手續暫停。

「反修例」示威不斷 港民發動週一全港「三罷運動」

(中時 )