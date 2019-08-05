桃園市中壢區一名患有精神障礙的41歲黃姓男子，上個月12日獨自搭公車到觀音區後，卻因悠遊卡遺失回不了家在外流浪3週，4日下午被巡邏員警發現後，將他帶回派出所並聯繫其家人，男子母親看到兒子平安不禁喜極而泣。

大園警分局觀音分駐所警員徐永演、黃俊儒，於8月4日下午巡邏行經觀音區中山路時，發現一名男子神情恍惚走在路上，向路邊攤販乞討，員警見狀上前詢問，但男子只不斷地說著肚子好餓，其餘問題均無法回答，身上也沒帶證件，員警便先將他帶回派出所休息，並提供泡麵讓他果腹。

員警雖不停地耐心詢問，但只能勉強得知男子是搭公車前來，且悠遊卡遺失等線索，員警於是利用人臉辨識系統及戶役政資料查詢男子身分，發現他是通報協尋的失蹤人口，且已走失3個星期，遂立即通知其家人前來帶回。

黃男母親趕至派出所看到兒子平安無事，開心地抱著他流淚，黃男母親表示，兒子患有精神疾病，平時都由家人負責照顧，沒想到他會自己跑出門，家人都非常擔心，且一想到兒子3個星期以來都過著四處乞討、露宿街頭的日子，就覺得相當心痛，所幸最後被巡邏員警發現，才讓他們母子得以團聚，很感謝警方的協助。

(中時 )