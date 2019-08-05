國安人員藉總統蔡英文出訪之際走私上萬條香菸案，風波雖逐漸平息。但外界質疑，總統府此次將私菸案責任，全推給國安局跟國防部，甚至總統蔡英文都出面親自道歉。但某人卻能全身而退。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷說，「私菸案遇到她就自動轉彎，這不厲害、誰才厲害？」。

洪孟楷今在《NOWNEWS新聞》投書，蔡政府稱咎責無上限，但偏偏遇到此「菊」就轉彎，更在「整起私菸案」全身而退，這不厲害、誰才厲害？

洪孟楷指出，如果說賣弄權勢是種專業，爭功諉過能夠評比，那麼「無論藍綠政黨，真都應該向此菊來好好學習」，分明把官場文化發揮淋漓盡致，又或者儼然成為垂簾聽政影武者。

他認為，否則怎會發言人制式回應、不夠；國安局開記者會、不足；總統親上火線、仍諸多疑點。洪強調，但就「只有秘書長不動如山」，既不面對大眾、也不需回應媒體，「一皮天下無難事，果真厲害」！

洪孟楷解釋，截至今日人流、物流、金流還沒有完整交代下，民進黨政府卻是集眾人之力要幫此菊脫罪解套，有這麼厲害的秘書長，還需要敵人嗎！這次私菸案無論條數多少，跟秘書長無關；無論總統府誰人派車出去、誰核准，跟秘書長無關；無論華航公司怎麼破例配合、放水通行，就是跟秘書長無關。這種解釋已經不只髮夾彎，偏偏急轉彎的政府還能若無其事，這還能說不厲害？

他最後強調，秘書長能夠神隱至今，在在說明國家公器能夠因人設事。「視法條規範於無物的民進黨」，以為自己厲害，其實只是在對國家傷害。

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(中時電子報)