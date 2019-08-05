近期接連發生電動機車電池交換站電池爆裂彈飛及冒煙起火事故，雖未造成人員傷亡，但為避免類此事故再次發生，行政院指定經濟部擔任「電動車充換電站」為中央目的事業主管機關，並請經濟部盡速訂定安全管理規範及消費者保護措施。

電動機車具有低噪音、不會排放廢氣的優點，再加上經濟部為落實節能減碳政策，至111年12月10日止，補助民眾購買電動機車及補助業者設置充換電站。但近期在台中市與桃園市先後發生Gogoro電動機車電池交換站電池爆裂彈飛及冒煙起火兩起事故，雖未造成人員傷亡，卻也顯露出「電動車充換電站」的管理漏洞。

消保處表示，依照現行法規，車輛安全由交通部審查把關，而電動機車電池及充電器，為應施檢驗產品，經濟部訂有檢驗標準；充電站設備刻正由經濟部研擬國家標準，最快於今年底前完成。但對整體「電動車充換電站」的管理，僅有經濟部針對接受補助的充換電站，依「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」抽驗，但補助屆期後管理無以為繼；未申請補助的充換電站，無須接受經濟部抽驗，形成管理漏洞，顯示充換電站缺乏整體完善的監督管理。

為防患未然，消保處召開會議後，指定經濟部為電動車充換電站中央目的事業主管機關。並請經濟部應充分評估充換電站所在地點的風險因素，結合消防及公共安全法規，制訂整體性安全管理規範與配套措施，落實維護消費者安全與權益。

(中時 )