外界傳聞民進黨雲林第1選區立委可能換將，被點名接替黨提名人許忠富的立委蘇治芬，6日開始將和許忠富一起斗笠苦行10天共300公里，踏遍雲林海線11鄉鎮村落，藉苦行自我對話、檢討及思考未來政治路的挑戰與使命，特殊的舉動是否為破除換將傳言，引起諸多揣測。

苦行起點從蘇治芬北港牛稠腳五福宮起步，預計日行30公里。蘇認為政治是一件嚴肅的事，就如苦行一般，而這是她的信念，也一直堅持，於是回到故鄉雲林走了近20年。

蘇治芬和許忠富將以「斗笠苦行300里」，自我檢討、自我檢驗和自我挑戰，以10天時間走入沿海11個鄉鎮，他們希望踩在土地上的力氣能給自己沉澱的能量，進而思考時代的責任和生活的意義，也透過自我反省、自我檢驗、自我挑戰與社會對話。

面對換將傳言，民進黨主席卓榮泰昨日南下雲林時不願正面答覆，但在參拜北港武德宮後與基層閉門會議，蘇、許合體苦行，是否為破除謠言的堅定作為，更加引人揣度。

(中時 )