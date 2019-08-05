勇士在三連霸失利後面臨杜蘭特出走，伊戈達拉、李文斯頓與庫克也先後離隊的戰力損失，幸好招攬了羅素，如今卓雷蒙格林也自降薪資留隊，《聖荷西水星報》為此特別撰文稱讚了格林的舉動，同時也保住了勇士想要爭奪冠軍的實力。

《聖荷西水星報》的導言：勇士在新球季將搬遷到舊金山，勇士並沒有喪失鬥魂，因為，勇士和精神領袖卓雷蒙格林完成續約了。

其實格林提前與勇士續約的舉動讓外界感到相當意外，因為格林在明年夏天就能成為自由球員，屆時就能獲得5年2.04億美元的頂級合約，如果新球季還能拿下最佳防守獎殊榮的話，他就能簽下5年2.35億美元超級合約。

而這也不是格林第一次自動降薪了，他在2012年選秀次輪第35順位加盟勇士，隨後他就逐漸展現禁區悍將本領，連續5季都被選進年度防守第一隊或第二隊，2015年當時還是受限制自由球員的格林，一度高喊著要回底特律家鄉打球，但他最終決定簽下5年8200萬美元的合約。

格林如今是第二次降薪留隊，在他的腦海裡金錢或許已不是最重要的，他看重的是忠誠度以及總冠軍，最期盼的也許是身上穿的23號球衣能永遠掛在勇士球場的上空。

(中時電子報)