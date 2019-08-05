體驗成為行銷很重要的一環，由教育部青年署U-start創新創業計畫孵育的「自思創造有限公司」在台中扎根落腳，以策展為主要服務，希望透過策展行銷，讓更多的台灣城市文化及用心的品牌，能被注目與看見。

為提升校園創新創業文化，教育部青年署持續推動「U-start創新創業計畫」，分作兩階段提供青年創業團隊補助及獎金。通過第一階段審查的團隊，將可獲創業基本開辦費35萬元，提供育成輔導的學校也將獲得育成費用15萬元，創業團隊並有機會再爭取第二階段25萬元至100萬元的創業獎金。

台中市西區模範社區雖充滿特色小店，但人潮始終不多，和旁邊熱鬧的勤美商圈形成強烈對比。自思創造有限公司觀察到這個社區有許多優質原創特色店家，社區亦充滿文創氛圍，卻因缺乏行銷而鮮少人知，於是在106年9月舉辦「被誠實卡住」實驗特展，讓更多人知道模範社區的存在。

場景是院子裡卡著一個超大型橘色氣球的虛擬角色「阿尼斯特」（誠實君），同時以大型人生彈珠檯、橘色球池、限量販售阿尼斯特造型雞蛋糕、氣泡飲及現場發送阿尼斯特造型氣球等活動，讓特展地點瞬間成為拍照打卡的熱門景點，吸引媒體採訪報導，更帶動了許多人潮湧入模範社區，成功運用互動式策展串聯網路宣傳力，活化城市特色空間。

如何讓新創事業持續獲利？自思創造有限公司三位創辦人張凱翔、左楚浩及許筑婷表示：「這場實驗特展活動讓我們更相信自己所堅信的價值，值得我們繼續努力下去。」他們將持續以城市策展為核心，並將商業品牌置入其中，以策展行銷互動體驗，協助企業創造品牌價值。

左楚浩認為，U-start創新創業計畫提供的創業開辦費補助及創業獎金，「讓我們有足夠的資金，再擴充展演的內容，讓更多人了解策展行銷的價值。」另外還有創業陪伴，包含輔導訪視、門診業師諮詢服務等，協助其解決了許多在新創階段遇到的問題。左楚浩也希望透過他們的成功案例，鼓勵青年學子申請U-start創新創業計畫，實踐自己的創業夢想。

(中時 )