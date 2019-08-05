巫師隊沃爾(John Wall)阿基里斯腱受傷，新球季篤定沒戲唱，然而他的頭一筆鉅額薪資即將入帳。巫師跟他續簽了4年1.7億美元合約，平均年薪超過4200萬美元，是全聯盟第6貴的球員，而且就從新球季開始算。眼看東區各隊摩拳擦掌，巫師卻被這紙大爛約綁住，連累沃爾遭到外界訕笑。

沃爾對此非常憤怒，怎麼有人敢瞧不起5次入選全明星賽、每場都能砍20多分的2010年狀元郎呢？他對美媒《The Athletic》大嘆自己最近的失意，「我配得上這份大約。他們認為我不配？當我回歸後，我要告訴大家是我贏得了這紙合約，我從不需要別人的施捨。我會把這些雜音化為我的動力，我一定會證明自己。」

上季巫師排名東區第11，現在卡著沃爾的薪資也難以補強，美媒《Clutch Points》建議巫師拆掉重組。問題是沃爾太貴了，就算他身體健康，戰力也未必值得這麼多錢，ESPN作家評論沃爾「缺乏投射能力，無球時像根木頭，遠不如韋斯布魯克(Russell Westbrook)。」

再過一年沃爾就30歲了，他表示很珍惜比賽的機會，「千萬別把這當成理所當然，受傷不是我能控制的，有些人就是可以一世健康，有些人就沒辦法。」他去年耶誕節後骨刺開刀，然後農曆年又在家中滑倒弄傷阿基里斯腱。沃爾也宣稱沒有抱團奪冠的野心，「我打算從一而終，永遠不會出走，除非球隊把我賣掉。」

(中時電子報)