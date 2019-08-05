21歲張姓女大生4年前到安親班打工，認識當時13歲女學生，兩人進一步交往成為情侶。她去年與少女在網路聊天，傳自己裸照給少女看，還留言「剛剛視訊時應該要叫你脫脫的」、「我要」及「窩想看」等語，引誘少女也傳送全裸影像給她看，案經少女父親發現怒告。台中地院依引誘少年製造猥褻行為的電子訊號罪，處徒刑1年6月、緩刑4年。

判決書指出，現年21歲張姓女大生，4年前到某安親班打工，認識當時13歲多的女學生，兩人認識交往3年多後，張女2018年9月間在住處與少女以網路IG聊天，傳送自己裸露上身照給少女，並留言「剛剛視訊時應該要叫你脫脫的」、「這樣我才可以看ㄚ」、「我要」及「窩想看」等語。

張女要求、引誘少女，也用手機視訊連線功能傳送自拍全裸影像讓她觀覽。此事被少女父親發現，委託律師怒控張女，檢方偵辦依引誘少年製造猥褻行為的電子訊號罪起訴。

台中地院法官審酌張女事後認錯、深表悔悟，案發時剛成年，一時失慮致觸法律，且就讀中部某科大、學業成績尚佳，在牛排館打工勤奮向上，未避免她學業中斷，刑責已暫不執行為當，而判處張女徒刑1年6月、緩刑4年，提供40小時義務勞務、接受法治教育課程3場次。

(中時 )