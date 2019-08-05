前台視主播何庭歡今日才加入韓國瑜競選團隊擔任發言人，如今傳出又有主播將加入韓市府團隊，她是前三立主播白喬茵，未來將擔任高雄市政府新聞局的機要，而她本人以及新聞局長王淺秋都已經證實此事。

繼台視主播何庭歡5日正式向高雄巿長韓國瑜競選總統辦公室報到後，前三立主播白喬茵5日也以「機要祕書」身分，向高巿府新聞局報到，將負責協助局長王淺秋。

王淺秋5日受訪表示，目前高雄受關注的程度是前所未見，新聞局最重要的工作除了城巿行銷，也需要服務各個媒體，既然媒體服務有這麼高的需求，基本上也希望有相關媒體經驗的朋友來一起幫忙，主要也是希望讓媒體的工作更順暢。

問到白喬茵是否可以受訪，王淺秋說，由於白喬茵的工作並不是要接受訪問，所以尊重她的意願。

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(中時電子報)