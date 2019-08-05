情歌王子周興哲自1月公開戀情後，就與大他6歲的前主播女友趙岱新愛得高調，日前傳出分手消息，立馬被兩人反駁。這對愛侶不僅感情穩定，趙岱新甚至已經登堂入室成了周家人，近日本刊記者直擊，周興哲一家聚餐，趙岱新也跟著現身，頗有周家媳婦的架式。

當天，周予天、周興哲兄弟帶著爸媽進行家庭聚會，同行的趙岱新則穿著薄紗小背心亮相。看來卸下主播身分的她，不只戀愛解放，連打扮都解放，才敢小露性感地面見未來公婆。

一行人酒足飯飽後陸續走出餐廳，準備開車返家，只見周予天提著兩大袋打包食物，實在非常勤儉。接著趙岱新以走台步的方式優雅登場，手中拎著好幾袋名牌戰利品；反觀走在後頭的周興哲，兩手空空地維持一貫帥樣，一身黑色運動風的他，大概是為了扛起偶包，只好把挑夫的重責大任，交給哥哥跟女友。

返家沒多久，周予天又跟爸媽一起出門，妙的是兩老竟都打著赤腳，實在非常隨興。長輩們速速閃離後，實在令人好奇，留在屋內的周興哲和趙岱新如何度過兩人世界呢？（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

(中時電子報)