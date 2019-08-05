中國人民銀行（大陸央行）有關負責人就人民幣匯率問題回答了《金融時報》記者提問。針對人民幣匯率為何「破7」，人行負責人表示，受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，今天人民幣對美元匯率有所貶值，突破了7元，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。

人行負責人表示，中國實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。市場供求在匯率形成中發揮決定性作用，人民幣匯率的波動是由這一機制決定的，這是浮動匯率制度的應有之義。

人行負責人表示，從全球市場角度觀察，作為貨幣之間的比價，匯率波動也是常態，有了波動，價格機制才能發揮資源配置和自動調節的作用。如果回顧過去20年人民幣匯率的變化，會發現人民幣對美元既有過8塊多的時候，也有過7塊多和6塊多的時候，現在人民幣匯率又回到7塊錢以上。

人行負責人強調，需要說明的是，人民幣匯率「破7」，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

人行負責人表示，儘管近期人民幣對美元有所貶值，但從歷史上看，人民幣總體是升值的。過去20年國際清算銀行計算的人民幣名義有效匯率和實際有效匯率都升值了30％左右，人民幣對美元匯率升值了20％，是國際主要貨幣中最強勢的貨幣。

人行負責人表示，今年以來，人民幣在國際貨幣體系中仍保持著穩定地位，人民幣對一籃子貨幣是走強的，CFETS人民幣匯率指數升值了0.3％。2019年初至8月2日人民幣對美元匯率中間價貶值0.53％，小於同期韓元、阿根廷比索、土耳其里拉等新興市場貨幣對美元匯率的跌幅，是新興市場貨幣中較為穩定的貨幣，而且強於歐元、英鎊等儲備貨幣。

(中時 )