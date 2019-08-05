極具知名度的「有限責任台北市仁光照顧服務勞動合作社」是台北地區擁有最多看護工的「組織」，因為它不是公司而是合作社，卻可從事看護病患的仲介服務工作，仁光合作社將所有看護工視為合作社的「會員」，根據「合作社法」即可不受公司法規範，包括國稅局、市府商業處、勞動局、衛生局均無法稽核控管，一旦病患與看護工發生任何糾紛，仁光均無需擔負擔任何法律責任，對於病患來說，實在是毫無保障。

本刊調查，合作社屬社會局登記業管，只要仁光的行為並無違反《合作社法》規定即可，而仁光的看護業務範圍又屬於衛生局管轄，但衛生局卻管不到合作社，只能管到會員看護工。尤其令人驚訝的是，根據《合作社法》第七條，合作社可以免徵營業稅跟所得稅，因此仁光賺飽飽還可以不受國稅局查稅。

由於仁光合作社在網路公布的地址都找不到仁光，如果是一般正常公司已觸犯虛設行號法規，但合作社卻不受公司規範，根據國稅局中正分局表示，曾接獲檢舉仁光逃漏稅，經調查，仁光是以合作社登記為會員服務，收取會費的同時也會開立發票，但和會員之間並無聘僱關係，會員勞務所得大部分均歸自己所有，儘管公布的是虛假地址，但因合作社不受公司法規範，因此無法認定其違法。

仁光合作社和從事看護工作的會員並無實際的聘雇關係，不僅會員無法享有勞健保，對付錢請看護的病患而言，同樣沒有保障，一旦發生糾紛求償等事故，僅能針對仁光的看護會員而無法讓仁光負起連帶的法律責任。

根據了解，聘請一位仁光看護一天24小時的費用是2200元，而看護則是將其中的百分之10繳給仁光，事實上儘管名稱不同，但實際的確是抽取會員的勞務費用，和一般商業行為並無不同，但需承擔的法律責任卻截然不同。

仁光合作社的林總經理表示，劉華中主任在陽明院區打人事件，經過人評會決議將他開除，仁光並被陽明罰款2萬元。對於為何在網路公布不實地址，林女並未回應，僅強調，成立合作社是為服務社員，並未對外營業，至於社員個人從事看護工作，若生糾紛與社方無關。

針對和仁光合作一事，台大醫院表示，他們知道仁光是以合作社名義執行看護工作，院方是以對外招標方式與廠商合作，且以合作社組織提供勞務並未違反現行法令，一切均是依法進行；北市聯醫仁愛院區則證實，仁光是他們的合作廠商，且在院區地下一樓有租個小房間當辦事處，但並不是該合作社的社址；至於台北榮總相關部門，至本刊截稿前仍無法取得聯繫。（記者／陳昭文、謝中凡）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)