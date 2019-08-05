大腸癌連續11年蟬聯十大癌症發生率之首，過去大腸癌手術後至少一周才能下床，但卻有一位罹患大腸癌二期的女患者，術後隔天就能下床，一周後就神色自若地照常上班，而且傷口完全不痛，堪稱神復原！原來一切全拜「術後加速康復療程(Enhanced Recovery After Surgery,，以下簡稱ERAS)」所賜。

「這位50初頭的女患者是職場高階主管，個性相當獨立，知道自己罹癌之後，她不希望家人、同事知道，所以謊稱出國度假2周，其實是準備進行切除大腸癌腫瘤的手術」。

國泰醫院麻醉科醫師郭書麟說，這位女患者在診間看到ERAS衛教海報，於是便主動詢問，希望自己能參加這項療程，於是醫療團隊開始著手為她規劃，術前積極補充營養、儲備體能；術中精準麻醉、止痛；術後及早下床加速恢復。

「以前大腸癌術後大約1周才能拔掉尿管、自行下床上廁所，但這位女患者術後隔天就做到了，而且並不感到疼痛，第二天她甚至偷溜到醫院樓下喝咖啡，這代表她體力恢復很好，腸胃功能恢復、也有食慾了。」

郭書麟說，如果是一般傳統照護方式的患者，此時還躺在病床上虛弱不已，但一周後這位女患者就出院了，而且隨即返回工作岡位，行動自如、傷口不痛，完全沒人發現她剛完成重大手術，工作表現也和術前一樣專業。

ERAS療程會根據不同的手術類型，規劃專屬的術前、術中、術後計畫，其中大腸癌手術效果感受最明顯。「過去大腸癌術後容易有併發症，例如感染、腸阻塞等，而且除了傷口之外，還需要注意腸道功能是否恢復，可能需要1個月才能出院。」但進行ERAS療程之後，竟然能縮短至1周就出院。（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)