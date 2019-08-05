台北市長柯文哲4日到新北市訪友，不少柯粉到場支持，新北市長侯友宜5日表示，很期待柯市長訪問新北後，可以打個電話電話給他，提出新北哪裡做得好、做得不好「柯市長！來了以後要寫心得報告喔，我一定感謝你的指導」。
柯文哲4日上午到板橋參拜後，前往桃園，下午又回到新北逛三峽老街，晚上又到樹林興仁花園夜市，一整天都在新北市長侯友宜地盤，侯受訪時戲稱是「他來驗收我的市政做得好不好，很好啊！請柯市長多指教」。
侯友宜5日參加新北戶政日會後受訪表示，希望柯市長常常來 來看看新北市政做得比較好，還是台北市比較好，聽說柯市長昨天來看了新北一些景點，也看了幾位資深民意代表，應該聽到很多意見。
侯友宜指出，很期待柯市長打電話給他，說說新北市哪裡做得很好北市可以學習，又或是新北市哪裡做得比台北市差，可以用哪些方向去做。
被問到未來雙北合作，侯友宜說，雙北合作絕對要緊密在一起，他跟柯市長還有很多交通、治安、水利與捷運要合作，「柯市長不要忘了組黨過程中，要念念不忘雙北合作」，尤其大台北要跟雙北、桃園、宜蘭等地撐起一片天，大家要更努力打拚。
(中時 )
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