中國人民銀行（大陸央行）有關負責人就人民幣匯率問題回答了《金融時報》記者提問。針對人民幣匯率「破7」後走勢會如何？人行負責人表示，人民幣匯率走勢，長期取決於基本面，短期內市場供求和美元走勢也會產生較大影響，外匯市場自身會找到均衡。

人行負責人表示，市場化的匯率形成機制有利於發揮價格槓桿調節供求平衡的作用，在宏觀上起到調節經濟和國際收支「自動穩定器」的功能。中國作為一個大國，製造業門類齊全，產業體系較為完善，出口部門競爭力強，進口依存度適中，人民幣匯率波動對中國國際收支有很強的調節作用，外匯市場自身會找到均衡。

人行負責人表示，從宏觀層面看，當前中國經濟基本面良好，經濟結構調整取得積極成效，增長韌性較強，宏觀槓桿率保持基本穩定，財政狀況穩健，金融風險總體可控，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡，外匯儲備充足，這些都為人民幣匯率提供了根本支撐。

人行負責人表示，特別是在目前美歐等發達經濟體貨幣政策轉向寬鬆的背景下，中國是主要經濟體中唯一的貨幣政策保持常態的國家，人民幣資產的估值仍然偏低，穩定性相應更強，中國有望成為全球資金的「窪地」。

人行負責人表示，近年來在應對匯率波動過程中，人民銀行積累了豐富的經驗和政策工具，並將繼續創新和豐富調控工具箱，針對外匯市場可能出現的正反饋行為，要採取必要的、有針對性的措施，堅決打擊短期投機炒作，維護外匯市場平穩運行，穩定市場預期。人民銀行有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

(中時 )