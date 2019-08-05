有民眾在臉書PO文，只見一輛白色休旅車，光明正大停在斑馬線上，地點就在人潮車潮眾多的中壢火車站前，斑馬線被當成汽車停車場，行人要繞道通過，讓人直呼實在太誇張。

中壢警方指出，車輛如在顯有妨礙人、車通行處所停車，依道路交通管理處罰條例規定，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。另外民眾檢舉交通違規除向市政信箱或違規專區提供違規相關資料外，亦應提供檢舉人真實資料及連絡方法協助警方查證，警方呼籲用路人應遵守交通規則，以免受罰。

(中時 )