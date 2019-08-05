三寶駕車停斑馬線 民眾直呼太誇張 11:132019/08/05 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有汽車駕駛將車輛直接停在斑馬線上，民眾直呼誇張。(呂筱蟬翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有民眾在臉書PO文，只見一輛白色休旅車，光明正大停在斑馬線上，地點就在人潮車潮眾多的中壢火車站前，斑馬線被當成汽車停車場，行人要繞道通過，讓人直呼實在太誇張。 中壢警方指出，車輛如在顯有妨礙人、車通行處所停車，依道路交通管理處罰條例規定，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。另外民眾檢舉交通違規除向市政信箱或違規專區提供違規相關資料外，亦應提供檢舉人真實資料及連絡方法協助警方查證，警方呼籲用路人應遵守交通規則，以免受罰。 (中時 ) #民眾 #違規 #警方 #斑馬線 #資料 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳念軒姊弟戀萌芽 載吳心緹違規騎車 04:102019/08/01 娛樂新聞 《店頭市場》佐臻及創王違規，各挨罰1萬元 08:022019/08/01 財經 新北市里環保糾察授證 守護環境由里來 10:412019/08/01 生活 「洗產地」違規轉運罰鍰 未來將提高到3百萬 14:132019/08/01 財經 賽靈思併購Solarflare完成 加速資料中心布局 18:542019/08/01 財經 臉書、微軟資料中心加持 大摩初評緯穎最受惠 03:012019/08/02 財經 大摩初評緯穎 喊到550元 04:102019/08/02 證券．權證 資料中心助攻 緯穎、雙鴻權證人氣高 04:102019/08/02 證券．權證 緯穎 站上所有均線 04:102019/08/04 證券．權證 Data Fabric引領混合式多雲世界新標竿 09:342019/08/05 財經 社會熱門新聞 熟齡女分手醫科男 互控騙子和「天天要」 - 社會 女大生傳裸照給小女友 誘她也回傳裸照 - 社會 女學生遭推墜樓 全身骨折內臟撕裂 兇手回教室吃早餐 - 社會 華山分屍案今午宣判 陳伯謙判死？ - 社會 一身潮牌輕熟女 跌落彰化二水八堡圳喪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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