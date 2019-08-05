7月30日下午3點，一名年近60歲的余姓婦人步履蹣跚，在家屬陪同下和記者見面。余女是在七月因心臟疼痛住進台北市立聯合醫院陽明院區動手術裝支架，而術後隔二天她坐在醫院護理站沙發，接到美國的妹妹來電關心她的病情，卻莫名遭人一頓暴打。

擔任仁光看護工的余女說，打她的是仁光的主任劉華中，劉過去就因派工問題與她關係不佳，且曾嗆余女「不要讓我看到你在陽明院區，看病訪友都不准」。

余女手術後住院休養，在護理站沙發接電話時偶遇劉男，劉男她突然對她大喊「出去，出去。」隨後衝上前就一記下勾拳，往余女右臉下巴處打去，余女馬上陷入昏迷，醒來已被護理長送進病房，余女事後聽說，劉男又朝她打補了一拳，才被護士拉開。

仁光合作社的林總經理表示，劉華中主任在陽明院區打人事件，經過人評會決議將他開除，仁光並被陽明罰款2萬元。對於為何在網路公布不實地址，林女並未回應，僅強調，成立合作社是為服務社員，並未對外營業，至於社員個人從事看護工作，若生糾紛與社方無關。

針對和仁光合作一事，台大醫院表示，他們知道仁光是以合作社名義執行看護工作，院方是以對外招標方式與廠商合作，且以合作社組織提供勞務並未違反現行法令，一切均是依法進行；北市聯醫仁愛院區則證實，仁光是他們的合作廠商，且在院區地下一樓有租個小房間當辦事處，但並不是該合作社的社址；至於台北榮總相關部門，至本刊截稿前仍無法取得聯繫。（記者／陳昭文、謝中凡）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

延伸閱讀

(中時電子報)