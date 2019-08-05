臉書挺郭粉絲團日前自發性為鴻海前董事長郭台銘脫黨參選總統募集連署書，郭返台後也親筆寫信感謝支持者。對於郭的舉動，資深媒體人黃暐瀚表示，，如果一個人真的不願再踏足政治的話，那政治上的動作就會少了。顯然郭台銘還是有把參選考慮在內，如果郭真的參選，他認為，蔡英文的連任機率提高了！

「正義老虎軍團」日前替前鴻海董事長郭台銘連署參選總統，郭台銘返台後親筆寫了回信，感謝老虎軍團「諸位的盡心盡力，不離不棄，台銘永遠銘感五內」，老虎軍團表示，有鑒於此次活動已經獲得郭董的回應，連署將暫時告一段落。

對於郭台銘這份聲明，黃暐瀚在廣播節目《POP撞新聞》表示，如果一個人真的不願再踏足政治的話，那政治上的動作就會少了。顯然郭台銘還是有把參選考慮在內，他認為，蔡英文的連任機率提高了，另外，韓國瑜也的確試著郭台銘連繫，可惜訊息都石沉大海，沒有回訊。

黃暐瀚再表示，雖然現在挺郭選總統連署暫停，但連署的時間還很長，現在才8月5日，到10月才是整個連署的時間，所以不管是柯文哲還是郭台銘，都還沒那麼急，還保有參選的可能性。黃暐瀚結論，如果郭台銘真的參選，韓國瑜勝選機率會比現在更低，這就是事實。

(中時電子報)